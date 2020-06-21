Когда лагеря начнут принимать детей из других регионов, рассказал замминистра просвещения

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:12:44+03:00

Замглавы Минпросвещения сообщил, что к августу детские лагеря возможно начнут принимать детей из других регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минпросвещения надеются, что к августу начнётся приём детей со всей страны

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Детские летние лагеря будут на начальном этапе принимать детей из тех регионов, где расположены сами, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он также заявил, что в ведомстве надеются начать принимать детей из других регионов к августу.

- На начальном этапе центры будут принимать детей из регионов, в которых они сами располагаются. Надеемся к августу начнем принимать детей из других регионов. В этом плане очень важно организовать зелёные коридоры для безопасной перевозки детей, - рассказал Денис Грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU