2020-06-21T12:24:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Испании отменен карантинный режим

Ситуация повышенной готовности сохранялась в стране 99 дней
Анастасия РЫШКОВА
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Ситуация повышенной готовности сохранялась в стране 99 днейСитуация повышенной готовности сохранялась в стране 99 днейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Режим повышенной готовности, введенный 14 марта из-за коронавируса в Испании, отменен, передает ТАСС.

Карантинные меры действовали в стране 99 дней. Они продлевались властями целых шесть раз.

Испания – одна из европейских стран, которая больше всего пострадала от COVID-19. Число жертв от коронавируса в стране к началу лета достигло 28,3 тысячи человек. А число выявленных случаев с начала мировой пандемии, объявленной ВОЗ, равняется почти 246 тысяч.

Напомним, что в канун нового года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем нового типа коронавируса явился SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения официально объявила о мировой пандемии и обязательном соблюдении карантинного режима для большинства стран Земли.

Испания открывает свои границы для граждан Евросоюза после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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