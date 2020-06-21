В Испании отменен карантинный режим
Режим повышенной готовности, введенный 14 марта из-за коронавируса в Испании, отменен, передает ТАСС.
Карантинные меры действовали в стране 99 дней. Они продлевались властями целых шесть раз.
Испания – одна из европейских стран, которая больше всего пострадала от COVID-19. Число жертв от коронавируса в стране к началу лета достигло 28,3 тысячи человек. А число выявленных случаев с начала мировой пандемии, объявленной ВОЗ, равняется почти 246 тысяч.
Напомним, что в канун нового года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем нового типа коронавируса явился SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения официально объявила о мировой пандемии и обязательном соблюдении карантинного режима для большинства стран Земли.
Испания открывает свои границы для граждан Евросоюза после пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU