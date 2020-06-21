В Испании отменен карантинный режим

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:24:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим повышенной готовности, введенный 14 марта из-за коронавируса в Испании, отменен, передает ТАСС.

Карантинные меры действовали в стране 99 дней. Они продлевались властями целых шесть раз.

Испания – одна из европейских стран, которая больше всего пострадала от COVID-19. Число жертв от коронавируса в стране к началу лета достигло 28,3 тысячи человек. А число выявленных случаев с начала мировой пандемии, объявленной ВОЗ, равняется почти 246 тысяч.

Напомним, что в канун нового года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем нового типа коронавируса явился SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения официально объявила о мировой пандемии и обязательном соблюдении карантинного режима для большинства стран Земли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786139" frameborder="0"></iframe> Испания открывает свои границы для граждан Евросоюза после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU