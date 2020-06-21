2020-06-21T13:49:45+03:00
Общество

Путин рассказал, как проводит свободное время

Президент занимается спортом, читает книги и слушает музыку
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин рассказал, как проводит свободное времяПутин рассказал, как проводит свободное времяФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал, что когда у него есть свободное время, он занимается спортом или слушает музыку.

- Спорт или почитать, или музыку послушать, - поделился президент Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

В интервью Владимир Путин также ответил на вопрос о принадлежности Крыма, заявив, что полуостров всегда был российским, а за присоединение к России проголосовали сами жители Крыма, "а это высшая степень проявления демократии", отметил президент.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент рассказал о звонках внуков ему в Кремль.

- Дозвониться могут, они дозваниваются, - сказал президент.

Два года назад во время "Прямой линии" Владимир Путин рассказал, что у него двое внуков, но не всегда есть возможность пообщаться с ними столько, сколько хотелось бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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