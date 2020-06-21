2020-06-21T13:36:30+03:00
В мире

«Эскимо» исчезнет с прилавков американских магазинов из-за названия

Производитель посчитал, что наименование лакомства унижает эскимосов
Анастасия РЫШКОВА
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«Эскимо» исчезнет с прилавков американских магазинов из-за названия«Эскимо» исчезнет с прилавков американских магазинов из-за названияФото: Shutterstock
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Ранее Американский производитель мороженного отказался от бренда «Эскимо». Он объяснил это оскорбляющим эскимосов Аляски, Канады и Гренландии названием.

В чем же состоит унизительность термина объяснила составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович.

Она утверждает, что в названии холодного лакомства для коренных народов, например Чукотки, страшного ничего быть не может. Дело в том, что много лет назад мороженое, которое получило название в честь северных народов, вытеснило первоначальный смысл этого слова. Так, «эскимо» означает "поедающий сырое мороженное мясо.

Но если говорить о проживающих северных народов американского континента, то возможно. Именно они проживали рядом с индейцами и употребляли в пищу сырое мясо.

«Мы — инуиты, а мороженое — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак», — приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, что ранее американский производитель мороженого Dreyer's уже выступал с заявлением заменить название своего фирменного продукта. Причиной этому стали беспорядки с США, вызванные темой расизма из-за убийства полицейским темнокожего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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