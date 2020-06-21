2020-06-21T12:50:57+03:00
Политика

Путин: Не бывает такого, чтобы я кого-то оскорбил или унизил

Президент рассказал, что происходит в его кабинете, если кто-то провинился
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент рассказал, что происходит в его кабинете, если кто-то провинилсяПрезидент рассказал, что происходит в его кабинете, если кто-то провинилсяФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал, как он поступает в ситуациях, когда кто-то из подчиненных провинился.

- Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений, - заявил президент.

Путин уверен, что ни в коем случае нельзя унижать или тем более повышать голос на совершившего ошибку. А тем более недопустимо делать это на публику. И даже самый жесткий разговор в его кабинете должен быть конструктивным.

- Не люблю - и практически никогда этого не делаю - отчитывать кого-то в показном порядке, - рассказал глава государства. - У нас бывают и жесткие разговоры. Но я могу с определенной гордостью сказать, что не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал. Или еще хуже - унизил. Такого не бывает никогда!

ИСТОЧНИК KP.RU

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