2020-06-21T13:22:18+03:00
Общество

Защита Ефремова опровергла слухи о попытке суицида артиста

Адвокат также заявил, что никогда не видел домработницу подзащитного
Ася КУЗНЕЦОВА
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о том, что актёр пытался покончить с собойАдвокат Ефремова опроверг сообщения о том, что актёр пытался покончить с собойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актёр Михаил Ефремов не пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его адвокат Эльман Пашаев, добавив, что подзащитный психически уравновешен

- У него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки, - заявил адвокат изданию "Собеседник".

Также Пашаев рассказал, что почти каждый день приезжает к Ефремову, но ни разу не встречал женщину, представившуюся домработницей, которая ранее рассказала СМИ о состоянии Ефремова.

Адвокат сообщил, что Ефремов отдал свой смартфон одному из детей, а для связи с адвокатом пользуется простым "телефоном за 500 рублей".

Напомним, 8 июня джип, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель фургона умер через несколько часов в больнице от полученных травм. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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