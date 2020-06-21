Защита Ефремова опровергла слухи о попытке суицида артиста
Актёр Михаил Ефремов не пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его адвокат Эльман Пашаев, добавив, что подзащитный психически уравновешен
- У него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки, - заявил адвокат изданию "Собеседник".
Также Пашаев рассказал, что почти каждый день приезжает к Ефремову, но ни разу не встречал женщину, представившуюся домработницей, которая ранее рассказала СМИ о состоянии Ефремова.
Адвокат сообщил, что Ефремов отдал свой смартфон одному из детей, а для связи с адвокатом пользуется простым "телефоном за 500 рублей".
Напомним, 8 июня джип, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель фургона умер через несколько часов в больнице от полученных травм. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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