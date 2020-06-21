Путин считает неприличным "выпячивание" благосостояния чиновниками
Президент России Владимир Путин заявил, что показной аскетизм не может стать примером для подражания, но и выпячивать напоказ своё благосостояние чиновники не должны.
- Если это выставляется напоказ, этот аскетизм, то не думаю, что это является примером для подражания, - заявил президент в интервью телеканалу "Россия 1".
Президент объяснил, что чиновники призваны служить россиянам и отметил, что многие из граждан живут скромно.
- Но что совершенно точно, на что нужно ориентироваться: представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние, - заявил президент.
Ранее в том же интервью Путин заявил, что Крым всегда был российским, а за присоединение к России проголосовали сами жители Крыма, "а это высшая степень проявления демократии", отметил президент.
Президент также сообщил, что не исключает возможность баллотироваться на новый срок на посту главы государства.
ИСТОЧНИК KP.RU