2020-06-21T14:38:59+03:00
В мире

Япония намеренна внести поправки в свою конституцию

Об этом заявил премьер страны Синдзо Абэ
Анастасия РЫШКОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести референдум по теме поправок в конституции страны.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести референдум по теме поправок в конституции страны.Фото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести референдум по теме поправок в конституции страны. Он намерен сделать это до конца срока своих полномочий, которые истекают в сентябре 2021 года. Об этом сообщил телеканал NHK.

"У меня остался один год и три месяца в качестве председателя [правящей] Либерально-демократической партии (ЛДП), и я хотел бы провести референдум [по конституции] в течение этого срока", - привел телеканал слова главы правительства.

Пересмотр девятой или по другому мирной статьи конституции, Абэ считает одной из своих первостепенных целей. По мнению премьер-министра Японии отказ от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах делает его страну слишком уязвимых объектом для недоброжелателей и препятствует наращиванию военных возможностей страны.

Напомним, что внесение изменений в основной закон Японии возможно только после проведения в стране референдума. За такие меры должно проголосовать две трети депутатов обеих палат парламента страны.

Абэ много раз говорил, что конституции более 70 лет и она требует обновления и современного взгляда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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