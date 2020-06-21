Два человека погибли при взрыве дома в Киеве
В Киеве на месте взрыва в жилом многоэтажном доме найдено тело второго погибшего, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- По предварительным данным, погибли два человека, - заявил Кличко, находящийся на месте происшествия.
Эти данные подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что в жилой девятиэтажке в центре Киева около 10 часов утра взорвался газ и обрушились перекрытия с четвёртого по седьмой этажи.
Из дома в Дарницком районе по адресу улица Григоренко, 41 эвакуировали 21 жителей. Но под завалами могут находиться еще трое пострадавших.
Сайт KP.ru также сообщал, что 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуеве также из-за взрыва бытового газа обрушилась жилая пятиэтажка. Погибших не было, но пострадали пять человек, один из них был доставлен в реанимацию.
В Киеве произошёл мощный взрыв в жилой девятиэтажке..
ИСТОЧНИК KP.RU