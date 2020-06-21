Два человека погибли при взрыве дома в Киеве

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:42:54+03:00

На месте взрыва в жилом многоэтажном доме найдено тело второго погибшего Фото: Соцсети

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В Киеве на месте взрыва в жилом многоэтажном доме найдено тело второго погибшего, сообщил мэр города Виталий Кличко.

- По предварительным данным, погибли два человека, - заявил Кличко, находящийся на месте происшествия.

Эти данные подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в жилой девятиэтажке в центре Киева около 10 часов утра взорвался газ и обрушились перекрытия с четвёртого по седьмой этажи.

Из дома в Дарницком районе по адресу улица Григоренко, 41 эвакуировали 21 жителей. Но под завалами могут находиться еще трое пострадавших.

Сайт KP.ru также сообщал, что 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуеве также из-за взрыва бытового газа обрушилась жилая пятиэтажка. Погибших не было, но пострадали пять человек, один из них был доставлен в реанимацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786153" frameborder="0"></iframe> В Киеве произошёл мощный взрыв в жилой девятиэтажке..

ИСТОЧНИК KP.RU