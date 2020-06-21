21 Июнь 2020 2020-06-21T15:30:54+03:00

Полиция не связала нападение в британском Рединге с Black lives matter Фото: REUTERS

По мнению Скотленд-Ярда, теракт не был частью протестов темнокожих

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Нападение на людей в британском Рединге никак не связано с акцией Black lives matter и протестами темнокожих. Об этом сообщили представители Скотленд-Ярда в воскресенье, 21 июня.

- Нет ни одного свидетельства, что этот инцидент связан с акцией Black Lives Matter, которая сегодня прошла в Рединге, - написала региональная полиция на своей странице в Twitter. Правоохранители попросили граждан воздержаться от спекуляций и обещали проинформировать о случившемся позже.

Сегодня также был арестован мужчина, которого полиция подозревает в убийстве после нападения. Им оказался 25-летний ливийц Хайр Саадаллой.

Напомним, что нападение на местных жителей, отдыхающих в центре города в парке Форбери Гарденс, уже признали терактом.

В ночь на воскресенье, 21 июня, полиция долины Темзы подтвердила гибель трех человек в результате данного инцидента и задержала подозреваемого мигранта. При нападении получили ранения еще трое посетителей парка, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU