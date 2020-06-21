Японцы начали проводить виртуальные свадьбы в космосе и океане

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:40:19+03:00

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В Японии в связи с отменой массовых мероприятий из-за тяжелой эпидемиологической ситуации будущим молодоженам стало нелегко планировать предстоящую свадьбу. Невозможность провести традиционное торжество стала поводом для создания новой бизнес-ниши – так в стране появились виртуальные свадьбы.

- Отмены свадьбы в последние месяцы стали обычным делом, многие пытались провести торжества в онлайн формате. Но просто онлайн свадьба – это неинтересно, почти как вечеринка в Zoom. К тому же, после пандемии это само сойдет на нет. Я понял, что в онлайне можно делать вещи, которые мы до сих пор не могли делать. Например, в церемонии могут участвовать те гости, которые не смогли бы приехать на обычную свадьбу – например, те, кто болен, или живет за границей, или у кого никак не складывается присутствовать на торжестве в этот день, -рассказал в интервью РИА Новости Масаки Андо, один из президентов устраивающий подобные свадьбы компании.

Самым главным отличием обычных онлайн-свадьб от виртуальных японских является возможность добавить в последние креатив: молодожены проводят церемонию в специально оборудованной студии с зеленым экраном. Гости смотрят на мероприятие через специальную программу удалено и видят молодоженов на поверхности Луны, на дне океана или на фоне древних памятников архитектуры.

Первая такая свадьба прошла в стране 24 мая. Пара мечтала отметить праздник на Гавайях, но из-за пандемии это стало невозможно. После успешного первого опыта проект стал принимать заказы.

- В потенциале вполне реально и 100 и 200 свадеб провести. Но сейчас это слишком новый проект – мы стали давать объявления всего пару недель назад, - рассказал один из организаторов необычного проекта.

Еще один приятный для молодоженов факто – низкая цена такого мероприятия. Церемония с участием 160 гостей, как было в пилотном проекте, обойдется от 6 до 14 раз дешевле, чем стандартное торжество.

Ранее сайт kp.ru писал, что жители многие стран мира стали отмечать свадьбы в режиме онлайн, чтобы не подвергать опасности себя или гостей. Возможность устраивать видео-конференции с помощью различных программ и приложений помогали женихам и невестам «собрать» в прямом эфире близких и родных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772692" frameborder="0"></iframe> Коронавирусные свадьбы.Такой свадебной моды, как сейчас, не было никогда: резиновые свадебные перчатки, свадебные маски, защитные костюмы. Они женятся без криков «Горько!», без гостей, но, как и прежде, по любви

ИСТОЧНИК KP.RU