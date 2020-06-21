2020-06-21T16:01:54+03:00
В мире

Иран обвинили во лжи ради обретения ядерного оружия

Премьер-министр Израиля заявил, что Иран вводит международное сообщество в заблуждение
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нетаньяху обвинил Иран во лжи мировому сообществу ради обретения ядерного оружияНетаньяху обвинил Иран во лжи мировому сообществу ради обретения ядерного оружияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Ирана регулярно обманывают международное сообщество, чтобы иметь возможность разработать свое ядреное оружие. Такое мнение высказал в воскресенье, 21 июня, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина еврейского государства.

- Иран продолжает вводить в заблуждение представителей международного сообщества для того, чтобы получить в свое распоряжение ядерное вооружение. В настоящее время даже представители Международного агентства по атомной энергии признали и осознали данный факт. Это организация – МАГАТЭ – теперь понимает, что Израиль утверждал это множество лет подряд. Данные, пришедшие из агентства на текущей неделе, говорят сами за себя, - рассказал Биньямин Нетаньяху.

В начале этого года премьер-министра Израиля обвинил Иран во лжи по поводу крушения украинского самолета после взлета недалеко от аэропорта Тегерана. Иранские власти утверждали, что воздушное судно было сбито по ошибке, однако Нетаньяху в это не поверил. «Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете», - сказал он тогда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открывший стрельбу по полицейским в Москве скончался
Федор Добронравов объяснил свой уход из театра Сатиры
Пять человек пострадали при стрельбе в Техасе
Испания открыла границы и готова принимать туристов
Иран обвинили во лжи ради обретения ядерного оружия
Японцы начали проводить виртуальные свадьбы в космосе и океане
Полиция не связала нападение в британском Рединге с Black lives matter
Япония намеренна внести поправки в свою конституцию
Два человека погибли при взрыве дома в Киеве
Путин считает неприличным "выпячивание" благосостояния чиновниками
Учёные сообщили, что тяжесть течения коронавируса связана с группой крови
Путин: Крым всегда был нашим
«Эскимо» исчезнет с прилавков американских магазинов из-за названия
Защита Ефремова опровергла слухи о попытке суицида артиста
Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест появятся в вузах России
Путин: Не бывает такого, чтобы я кого-то оскорбил или унизил
Путин рассказал, как проводит свободное время
Юрист назвал причины, по которым россиянам могут запретить выезд из страны
В Испании отменен карантинный режим
Когда лагеря начнут принимать детей из других регионов, рассказал замминистра просвещения
В России создадут детские летние лагеря онлайн
В Минпросвещения рассказали о коротких сменах в лагерях летом 2020 года
Должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях, рассказали в Роспотребнадзоре
В центре Киева произошел взрыв жилого дома: погиб один человек