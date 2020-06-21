Иран обвинили во лжи ради обретения ядерного оружия

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:01:54+03:00

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Власти Ирана регулярно обманывают международное сообщество, чтобы иметь возможность разработать свое ядреное оружие. Такое мнение высказал в воскресенье, 21 июня, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина еврейского государства.

- Иран продолжает вводить в заблуждение представителей международного сообщества для того, чтобы получить в свое распоряжение ядерное вооружение. В настоящее время даже представители Международного агентства по атомной энергии признали и осознали данный факт. Это организация – МАГАТЭ – теперь понимает, что Израиль утверждал это множество лет подряд. Данные, пришедшие из агентства на текущей неделе, говорят сами за себя, - рассказал Биньямин Нетаньяху.

В начале этого года премьер-министра Израиля обвинил Иран во лжи по поводу крушения украинского самолета после взлета недалеко от аэропорта Тегерана. Иранские власти утверждали, что воздушное судно было сбито по ошибке, однако Нетаньяху в это не поверил. «Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете», - сказал он тогда.

ИСТОЧНИК KP.RU