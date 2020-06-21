Испания открыла границы и готова принимать туристов
Власти Испании объявили о том, что карантинные меры, длившиеся 99 дней, сняты. В связи с этим страна полностью открывает свои границы для граждан ЕС и Шенгенской зоны. Условия въезда оказались очень лояльными. Они не предполагают 14 дневного карантина, который обязателен во многих других государствах мира.
Также с полуночи воскресенья по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.
Однако, несмотря на такие меры, другие страны не согласились открыть границы с Испанией. Например, власти Португалии объявили, что будут готовы сделать это только с 1 июля, об этом в воскресение сообщил телеканал BFM.
Напомним, Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. В стране выявили, начиная с 14 марта, более 300 тыс. случаев заражения, из них 28 тыс. случаев оказались летальными.
Испания открывает свои границы для граждан Евросоюза после пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU