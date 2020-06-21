2020-06-21T16:17:51+03:00
В мире

Пять человек пострадали при стрельбе в Техасе

Их госпитализировали с опасными для жизни ранениями
Ксения АНУФРИЕВА
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Пять человек пострадали при стрельбе в ТехасеПять человек пострадали при стрельбе в ТехасеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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По меньшей мере пять человек получили серьезные ранение после стрельбы в городе Остин штата Техас. Инцидент случился в воскресенье, 21 июня, сообщает на своей странице в соцсети Twitter местная служба скорой помощи.

- Инцидент со стрельбой в Техасе: врачи скорой помощи привезли пять пациентов с место происшествия в травматологическое отделение. Все пострадавшие – взрослые местные жители, их ранения потенциально опасны для жизни, - говорится в сообщении.

В настоящее время раненым американцем оказывают медицинскую помощь, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали стрельбы.

Как ранее писал сайт kp.ru, нападение на мирных горожан произошло в минувшую субботу в британском городе Рединг. В результате инцидента погибли три человека, еще трое серьезно пострадали. Полиция уже задержала предполагаемого злоумышленника, а также сообщила, что происшествие никак не связано с проходящей в городе акцией Black lives matter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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