2020-06-21T16:28:14+03:00
Звезды

Федор Добронравов объяснил свой уход из театра Сатиры

Актер подчеркнул, что до увольнения у него не было конфликтов в театре
Ксения АНУФРИЕВА
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Федор Добронравов объяснил свой уход из театра СатирыФедор Добронравов объяснил свой уход из театра СатирыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский народный артист Федор Добронравов объяснил свой уход из Московского театра Сатиры усталостью. Об этом известный актер заявил в интервью сайтe mk.ru 21 июня.

Добронравов подчеркнул, что не имел в театре никаких конфликтов или ссор, а просто устал за 16 лет работы. Актер при этом рассказал, что продолжит играть в спектакле «Где мы?».

- Пока что все замерло, но потом работы будет много. Есть театральные планы. Все мы надеялись, что возобновятся съемки «Сватов», но из-за пандемии к ним еще не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год. Хотя жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло, - рассказал артист.

Напомним, что 20 июня стало известно о том, что Федор Добронравов уволился из Театра сатиры, пояснив такое свое решение занятостью в антрепризных проектах и кино. При этом заявление об уходе по собственному желанию знаменитый актер подал еще в марте этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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