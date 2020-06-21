Открывший стрельбу по полицейским в Москве скончался

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:57:49+03:00

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Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев скончался в больнице, сообщает Следственный комитет России 21 июня, в воскресенье.

Инцидент произошел в минувший понедельник в центре российской столицы: сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил, проходивший мимо мужчина открыл по правоохранителям огонь из травматического пистолета. В результате инцидента ранения получили двое стражей правопорядка и одно гражданское лицо, однако раненным полицейским все-таки удалось задержать стрелка.

Личность преступника быстро установили. Им оказался 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галиев – сын бывшего заместителя руководителя наркоконтроля Ингушетии. Преступник, как и раненые полицейские, несколько дней находился в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Точные мотивы стрелка так и не были установлены: он стрелял по сотрудникам полиции намерено, однако без видимых на то причин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785089" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU