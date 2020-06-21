2020-06-21T17:11:50+03:00
В мире

ООН обеспокоена атаками на медиков в Афганистане

С марта в стране произошло 15 намеренных нападений на больницы
Ксения АНУФРИЕВА
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ООН обеспокоена атаками на медиков в АфганистанеООН обеспокоена атаками на медиков в АфганистанеФото: REUTERS
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Страны ООН опубликовали доклад, в которым выразили свою обеспокоенность из-за преднамеренных атак на врачей и больницы в Афганистане во время пандемии. Об этом сообщается сайте Миссии ООН по содействию в Афганистане.

Речь идет про атаки в стране, которые затронули систему здравоохранения за период с середины марта по конец мая текущего года.

- На фоне того, что для спасения людей в Афганистане требовались неотложные гуманитарные меры, «Талибан»* и Национальные силы обороны и безопасности Афганистана намеренно применяли насилие к медикам и пациентам, подрывая систему здравоохранения. Это действиям нет оправдания, безопасность и благосостояние мирного населения должны быть главным приоритетом, - заявила глава миссии ООН Дебора Лайонс.

В общей сложности за указанный промежуток было зафиксировано 15 атак на больницы, из них 12 признали целенаправленными, еще три - неумышленными. Ответственность за большую часть нападений несет организация "Талибан"*. В свою очередь Национальные силы обороны и безопасности Афганистана осуществили три преднамеренные атаки.

Как ранее писал сайт kp.ru, в минувшую субботу в афганской провинции Дайкунди боевики захватили в заложники 53 человека, в том числе несколько женщин и детей. После переговоров некоторых заложников отпустили.

* запрещено на территории РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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