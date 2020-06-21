Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:02:47+03:00

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Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop. Об этом сообщило издание New York Times.

Предвыборный митинг президента состоялся в минувшую субботу. Штабу поступило более миллиона заявок от «желающих» прийти на мероприятие, однако посетившие митинг журналисты сообщили, что явка оказалась низкой. По данным издания, молодые люди фан-сообщества договорились в социальной сети и ради шутки зарезервировали "потенциально сотни тысяч билетов" на мероприятие, заведомо не собираясь посещать его. Видео с подобной инструкцией распространились в TikTok, где собрали миллионы просмотров.

Из-за этого на предвыборном мероприятии Трампа собралось всего лишь 6,2 тысячи участников, хотя арена была рассчитана на почти 20 тысяч человек. Митинг стал первым массовым мероприятием с участием американского президента с начала эпидемии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинэни заявила, что не стала надевать маску на его крупном предвыборном митинге в Талсе, несмотря на меры безопасности. По ее словам, на митинге присутствовали многие чиновники из Белого дома, а носить маску или нет - "личный выбор каждого".

ИСТОЧНИК KP.RU