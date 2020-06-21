2020-06-21T18:10:31+03:00
Здоровье

Вакцина от коронавируса появится в начале следующего года

Доклинические испытания пройдут в августе, а январе 2021 года специалисты планируют получить готовый препарат
Анастасия РЫШКОВА
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Вакцина от коронавируса появится в начале следующего годаВакцина от коронавируса появится в начале следующего годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Собственная вакцина от коронавируса появится у Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук. Специалисты планируют к началу августа текущего года завершить ее доклинические испытания. Уже в начале 2021 года планируется начать тестирование препарата на людях.

"Наш центр работает над созданием цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса. С нашей точки зрения, работа с такой вакциной правильна, во-первых, потому что пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, во-вторых, технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется уже несколько десятилетий», - сообщил ТАСС генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Он отметил, что после всех этапов исследований вакцину можно будет запустить в массовое производство. Он также пояснил, что поспешно созданные вакцины, о которых сейчас говорят в СМИ, могут оказаться опасными для человека.

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. По последним данным на 21 июня коронавирусом в мире заражены более семи миллионов человек. Погибли в ходе болезни более 400 тысяч инфицированных. На борьбу с коронавирусной инфекцией вышли тысячи врачей по всему миру. Специалисты предупредили, что на создание вакцины может уйти много времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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