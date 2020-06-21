В Лондоне ограбили склад с самыми дорогими в мире пряностями

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:33:19+03:00

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В Великобритании на днях произошло громкое и дерзкое ограбление: воры ворвались на склад с самыми дорогими пряностями в мире и вынесли оттуда десять килограммов шафрана на сумму более чем 60 тысяч долларов. Об этом сообщает издание CNBC.

По данным журналистов, инцидент случился днем 11 июня в Лондоне. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое грабителей взломали двери склада и забрали коробку с дорогим шафраном стоимость более 60 тысяч долларов. Пряность, которую еще называют «красным золотом», является самой дорогой в мире: цена одного килограмма пикантной специи выше, чем цена килограмма золото.

Все дело в том, что цветы крокусы, из которых и добываю шафран, способны цвести только одну-две недели в год, а из одного цветка можно собрать всего лишь три рыльца с шафраном. Чтобы получить один килограмм специи, необходимо обработать более 300 тысяч цветков, а это около двух футбольных полей по площади. Кроме того, собрать необходимое вещество можно только вручную, что еще больше увеличивает стоимость конечной пряности.

ИСТОЧНИК KP.RU