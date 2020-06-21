Кипр отменил справки об отсутствии коронавируса для туристов

21 Июнь 2020 2020-06-21T19:11:34+03:00

Для поездки на остров теперь не нужно делать тест на антитела

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Власти Кипра разрешили иностранным гражданам въезжать в их страну, как и раньше. Все проверки связанные с коронавирусной инфекцией отменены.

По ранее предоставленной информации, отдыхающие должны были предоставить справку об отсутствии СOVID-19. Она должна была быть получена максимум за 72 часа до отправления на Кипр.

Но в министерстве туризма острова внезапно решили отменить это правило. Лишь немногие туристы будут проходить проверку на вирус. По некоторым данным она коснется лишь 15% иностранцев, прибывающих в страну.

Согласно многолетней статистике, каждый год на Кипр в сутки прибывает 1,5 тыс. туристов.

Власти Кипра заверили, что, если на их территории кто-то из иностранных граждан заболеет вирусом, то они обеспечат больного всеми необходимыми медикаментами и решат финансовые вопросы, связанные с госпитализацией, если это потребуется, пишет в воскресенье The Guardian.

Напомним, что Кипр, как и большинство стран, закрыл свои границы после объявления ВОЗ о мировой пандемии коронавируса. По последним данным на 21 июня, в мире заболело более семи миллионов человек от COVID-19, из них более 400 тысяч погибли. Но с наступлением летнего сезона многие страны, живущие за счет туристического сезона, поспешили отменить правила безопасности, открыть границы и предоставить льготные условия для отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU