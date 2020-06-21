2020-06-21T19:13:56+03:00
Общество

Видео с места гибели юной блогерши Насти Тропицель появилось в сети

Девушка разбилась, катаясь на мотоцикле на Бали [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео с места гибели юной блогерши Насти Тропицель появилось в сети. Фото: Instagram погибшей Насти ТропицельВидео с места гибели юной блогерши Насти Тропицель появилось в сети. Фото: Instagram погибшей Насти Тропицель
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Известная 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на Бали в результате дорожно-транспортного происшествия. Девушка ехала на мотоцикле рядом со своим приятелем, не справилась с управлением и на скорости врезался в бордюр проезжей части на проспекте Сансет Роуд. Видео с места трагической гибели Насти появилось в сети вечером 21 июня, в воскресенье.

О смерти дочери первым рассказал ее отец. Мужчина оставил под последним постом в Instagram девушки сообщение о горе в его семье. Информацию о смерти блогера также подтвердили ее мать и сестра.

Как сообщал сайт kp.ru, последние дни жизни Анастасия Тропицель провела на острове со своими близкими. Девушка прославилась, снимая видеоролики о путешествиях и фрилансе для YouTube-канала. По словам блогерши, она смогла заработать свой первый миллиона уже в 15 лет: заработанные на карьере блогера деньги девушка особо не тратила, поскольку жила с родителями.

На Бали в ДТП погибла известная блогер Настя Тропицель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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