21 Июнь 2020 2020-06-21T20:31:51+03:00

Найден третий погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве. Фото: кадр из видеозаписи с места взрыва

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Вечером 21 июня спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в центре Киева, где произошел взрыв, сообщают представители Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Взрыв газа в жилом многоэтажном доме произошел в городе утром в воскресенье. В результате происшествия у здания в Дарницком районе на улице Григоренко обрушились перекрытия с четвёртого по седьмой этажи.

Прибывшие на место случившегося спасатели эвакуировали из дома более двадцати человек, однако сообщили, что под завалами строения могут находиться и другие пострадавшие. Чуть позже на месте взрыва спасатели нашли тела двух жертв. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов города устанавливают причины взрыва, а медики оказывают помощь пострадавшим местным жителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786191" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли при взрыве дома в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU