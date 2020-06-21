Найден третий погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Вечером 21 июня спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в центре Киева, где произошел взрыв, сообщают представители Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Взрыв газа в жилом многоэтажном доме произошел в городе утром в воскресенье. В результате происшествия у здания в Дарницком районе на улице Григоренко обрушились перекрытия с четвёртого по седьмой этажи.
Прибывшие на место случившегося спасатели эвакуировали из дома более двадцати человек, однако сообщили, что под завалами строения могут находиться и другие пострадавшие. Чуть позже на месте взрыва спасатели нашли тела двух жертв. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов города устанавливают причины взрыва, а медики оказывают помощь пострадавшим местным жителям.
Два человека погибли при взрыве дома в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU