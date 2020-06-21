2020-06-21T20:53:44+03:00
Общество

Путин рассказал, что для него является Отечеством

Президент включил в данное понятие нашу страну, народ и будущее
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин рассказал, что для него является ОтечествомПутин рассказал, что для него является ОтечествомФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» ответил на вопрос «что для вас Отечество?».

- Отечество - это Россия. Это наши люди, наш народ, наша история, наша культура, наши достижения, которыми мы все гордимся. Наши дети и их будущее, - объяснил российский лидер в воскресенье, 21 июня.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что что не исключает возможность баллотироваться на новый срок на посту главы государства. Президент объяснил свою позицию по поводу соответствующей поправки в главный закон государства тем, что в противном случае в скором времени чиновники разных уровней власти начнут искать соответствующего преемника на должность. «Работать надо, а не преемников искать», - объяснил глава России.

Президент России также отметил, что Крым всегда был российским, а украинский народ остался братским, несмотря на расхождения Москвы с Киевом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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