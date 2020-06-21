2020-06-21T20:48:26+03:00
В мире

Власти США возобновили программу по защите детей мигрантов

Американский суд заблокировал решение Трампа об отмене программы
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти США возобновили программу по защите детей мигрантовВласти США возобновили программу по защите детей мигрантовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские власти продолжат выполнять программу по защите приехавших на территории страны в юном возрасте мигрантов. Эта программа называется DACA и была принята еще администрацией Барака Обамы, однако три года назад президент США Дональд Трамп отменил ее действие. О возобновлении программы в воскресение, 21 июня, рассказал исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности Чед Вулф в эфире телекомпании CBS.

- Верховный суд заблокировал решение президента об отмене программы, объяснив это недостаточностью представленных аргументов. DACA действительно незаконна, но пока что она продолжит действовать. Трамп намерен найти долгосрочное решение проблемы. Президент уже поручил ведомству изучить решение суда, рассмотреть нашу позицию. Мы намерены это сделать, чтобы потом можно было вновь свернуть программу, - рассказал Чед Вулф.

Программа DACA была запущена в 2012 году. Под ее действие подпадают около 800 тысяч человек, которых привезли на территорию Штатов детьми и которые никогда не имели легального иммиграционного статуса. Она призвана дать таким людям временную защиту от депортации и возможность получения разрешения на работу в США. Осенью 2017 года Трамп приостановил действие программы, что вызвало в стране волну акций протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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