Дубай начнет принимать иностранных туристов 7 июля

21 Июнь 2020 2020-06-21T21:08:49+03:00

Люди, у которых есть вид на жительство, смогут приехать в город уже 22 июня

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Крупнейший город в Объединённых Арабских Эмиратах, туристический центр страны Дубай начнёт принимать путешественников из-за рубежа уже с 7 июля. Об этом 21 июня сообщается в Twitter представителей правительства эмирата.

- Город начнет принимать иностранных туристов с 7 июля текущего года. Всем приезжим нужно будет предоставить справку об отрицательном тесте на наличие коронавирусной инфекции или сдать анализа после приезда в Дубай в местном аэропорту. Те, у кого есть вид на жительство в стране, могут приехать в городе уже 22 июня, а местным жителям разрешат улетать в другие государства с 23 июня, - говорится в сообщении.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили рейсы в конце марта текущего года из-за угрозы распространения коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, с сегодняшнего дня власти Испании решили открыть границы своего государства для туристов из Евросоюза и Шенгенской зоны. Карантин в городе длился 99 дней. После его снятие власти решили не вводить жестких условий для въезда иностранных гостей: европейским путешественникам не придется проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать тесты.

ИСТОЧНИК KP.RU