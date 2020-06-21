Флаг ЛГБТ «украсил» меч «Родины-матери» в Киеве
Активисты украинской организации KyivPride, которая заботится о правах сексуальных меньшинств в стране, устроили в воскресенье акцию, в рамках которой сняли на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества на мече. Ролик представители общественной организации опубликовали на своей странице в социальной сети Facebook.
Участники акция создали иллюзию того, что флаг висит на мече монумента с помощью летающего дрона: они привязали к нему флаг и запустили его в небо над памятником. Дрон повис ровно над мечом «Родины-матери», создавая впечатление, что радужное знамя прикреплено к части скульптуры.
- «Родина-мать» за равенство для всех» Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует, - написали представители KyivPride в комментарии к видеозаписи. Многие пользователи сети раскритиковали подобные действия со стороны активистов, заявляя, что они «оскорбили память предков и осквернили монумент».
KyivPride была сформирована четыре года назад для защиты прав сексуальных меньшинств в Киеве. Как заявляют сами организаторы, активисты регулярно проводят акции в защиты ЛГБТ и решают проблемы, с которыми сталкивается сообщество.
ИСТОЧНИК KP.RU