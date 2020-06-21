2020-06-21T22:19:45+03:00
Общество

Работодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июля

Такой отказ станет грубым нарушением трудовых прав
Ксения АНУФРИЕВА
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Работодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июляРаботодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Работодателей в России могут наказать за отказ оплатить сотрудникам выходной день 1 июля, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию государства. Такие действия работодателей будут расценивать как грубое нарушение трудового законодательства, решение можно будет оспорить в суде, сообщил руководитель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Если работодатель откажется оплачивать выходной день, то необходимо подавать в суд и защищать свои права. Я хочу отметить, что это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб, - подчеркнул Павел Крашенинников в ходе интервью изданию «Российская газета».

Специалист подчеркнул, что если наниматели «будут так поступать», то сотрудникам будет оказана всесторонняя помощь по взысканию положенных средств и моральной компенсации. Павел Крашенинников уверен, что к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной подключат даже прокуратуру и специалистов из трудовой инспекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители России смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, а 1 июля будет выходным днем с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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