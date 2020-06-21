2020-06-21T22:31:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,7 миллиона человек

С начала пандемии из-за болезни погибли более 461 тысячи пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,7 миллиона человекЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,7 миллиона человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,7 миллиона человек. В разных странах с начала пандемии COVID-19 от болезни и осложнений после нее погибли свыше 461 тысячи человек. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Ученые и медики со всего мира активно занимаются лечение пациентов, разработкой наиболее эффективных лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции. Так, в скором времени может появиться собственная прививка от заболевания у экспертов из центра имени Чумакова в России. Они рассчитывают, что к началу августа этого года сумеют завершить доклинические испытания вакцины, а уже в начале следующего года планируется начать тестирование препарата на добровольцах.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня президент страны Владимир Путин наградил врачей государственными наградами. За добросовестное исполнение профессиональных обязанности, в числе которых и борьба с коронавирусом, трое самарских медиков получили Ордена Пирогова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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