Армия Хафтара объявила Сирт и его окрестности бесполетной зоной
В воскресенье, 21 июня, Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила бесполетной зоной город Сирт и его окрестности, пригрозив сбивать все воздушные объекты, которые появятся в небе над этим районом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
«Любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться», - говорится в его заявлении.
Аль-Мисмари также заявил, что ЛНА запрещает распространять информацию о передвижениях своих подразделений.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что готов к вмешательству в ситуацию в соседней стране ради обеспечения безопасности границ и прекращения кровопролития. В египетском парламенте сказали, что поддержат любое решение главы государства по Ливии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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