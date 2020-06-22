За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

22 Июнь 2020 2020-06-22T00:26:24+03:00

Вспышка заболевания в столице пошла на спад, говорят в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 52 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 3617 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 20 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 213946 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 968 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Сайт kp.ru писал, что это самое низкое число инфицированных с 9 апреля. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 135556 пациентов, за сутки – 1007.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

ИСТОЧНИК KP.RU