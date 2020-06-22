Директор НИЦ Гамалеи рассказал, на какой срок вакцина защитит от коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T02:22:16+03:00

По его словам, прививка обеспечит иммунитет как минимум на два года

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, на какой срок может защитить от коронавируса разрабатываемая сотрудниками Центра вакцина.

По его словам, полученный иммунитет будет сохраняться около двух лет или даже дольше. Директор НИЦ уточнил: прививку будут делать дважды, при этом один и тот же ген вводится на разных носителях, «что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени».

«Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», - сказал Александр Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев. Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786250" frameborder="0"></iframe> Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU