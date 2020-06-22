2020-06-22T01:35:16+03:00
Экономика

Фермер рассказал, может ли хозяйство обойтись без гастарбайтеров

Известный фермер-сыровар Олег Сирота поделился мнением по этому вопросу в эфире Радио «Комсомольская правда»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Известный сыровар из Подмосковья Олег СиротаИзвестный сыровар из Подмосковья Олег СиротаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известный фермер-сыровар Олег Сирота в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 ФМ в Москве) рассказал, может ли сельское хозяйство обойтись без гастарбайтеров. Он считает, что может.

«В сельском хозяйстве зачастую используется труд гастарбайтеров. Они просто дешевле. Им можно меньше платить зарплату, они более неприхотливые. К вопросу – можем или не можем? На самом деле ситуация с коронавирусом уже во многом ответила, можем или не можем. У нас же в чем была проблема. Очень многие фермеры обращались в Минсельхоз с криками: спасайте, гастарбайтеры не приехали! И народ стал выкручиваться. Где-то подняли зарплаты, туда пошли люди из других отраслей. Где-то ездили собирать людей в город, потерявших работу барбершоперов, поваров, официантов, кто остался временно без работы. Вопрос упирается только в уровень оплаты труда», - говорит подмосковный сыровар.

Олег Сирота убежден, что в России можно обойтись без гастарбайтеров, но «здесь нужна государственная политика».

«Нужно поднимать стоимость патентов, чтобы выровнять стоимость труда внутренней рабочей силы и внешней. Когда в сельском хозяйстве упадет рентабельность, потому что продукты могут подорожать из-за этого, здесь нужно компенсировать субсидиями, погектарно, еще как-то», - поделился он своим мнением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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