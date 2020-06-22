2020-06-22T02:12:34+03:00
Политика

Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Сербии

По его данным, СПП набрала свыше 60% голосов избирателей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе своей партии на парламентскихПрезидент Сербии Александар Вучич объявил о победе своей партии на парламентскихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На прошедших в воскресенье, 21 июня, парламентских выборах в Сербии уверенно лидирует возглавляемая президентом страны Сербская прогрессивная партия (СПП). По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), за нее отдали свои голоса 63,35% пришедших на избирательные участки граждан. Явка составила 59,43%.

Александар Вучич уже объявил о победе СПП на выборах, поблагодарив избирателей за поддержку и доверие.

«Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше двух миллионов голосов из 3,3 миллиона от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали», - сказал Вучич сторонникам в штаб-квартире партии.

Обращение президента к соратникам началось выступлением трубачей, а потом, как передает ТАСС, члены СПП скандировали: «Победа, победа!»

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Академик Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Сербии
Фермер рассказал, может ли хозяйство обойтись без гастарбайтеров
Директор НИЦ Гамалеи рассказал, на какой срок вакцина защитит от коронавируса
Политолог не увидел «происков» США или России в политических протестах в Белоруссии
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
Космонавт Иван Вагнер рассказал, как экипаж МКС спит в невесомости
Армия Хафтара объявила Сирт и его окрестности бесполетной зоной
В ходе протестов против карантина в Германии пострадали восемь полицейских
Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,7 миллиона человек
Работодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июля
Американский астронавт сфотографировал с МКС тень от кольцевого затмения