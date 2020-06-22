Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Сербии

22 Июнь 2020 2020-06-22T02:12:34+03:00

Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе своей партии на парламентских Фото: REUTERS

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На прошедших в воскресенье, 21 июня, парламентских выборах в Сербии уверенно лидирует возглавляемая президентом страны Сербская прогрессивная партия (СПП). По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), за нее отдали свои голоса 63,35% пришедших на избирательные участки граждан. Явка составила 59,43%.

Александар Вучич уже объявил о победе СПП на выборах, поблагодарив избирателей за поддержку и доверие.

«Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше двух миллионов голосов из 3,3 миллиона от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали», - сказал Вучич сторонникам в штаб-квартире партии.

Обращение президента к соратникам началось выступлением трубачей, а потом, как передает ТАСС, члены СПП скандировали: «Победа, победа!»

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU