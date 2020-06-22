2020-06-22T03:12:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Пушков отметил странности новой вспышки коронавируса на рынке в Пекине

Сенатор указал, что «на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter отметил странности новой вспышки коронавируса COVID-19 на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина.

«Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезён из Европы», - написал российский сенатор.

«Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося – загадка», - добавил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус был обнаружен на крупном продуктовом рынке «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай. Большинство заразившихся – работники торговых точек, члены их семей и знакомые. В Пекине ввели военное положение, запретили спортивные массовые мероприятия, временно перестали пускать в город туристов.

Ранее сообщалось, что из-за новой вспышки заболевания COVID-19 лишился своего поста заместитель главы района Фэнтай а вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая и привела к появлению опасной инфекции на рынке.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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