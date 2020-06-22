Трамп заявил, что он не против личной встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности своей личной встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, которого в Вашингтоне считают «нелегитимным».
«Я мог бы об этом подумать. Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не против встреч». – заявил глава Белого дома в интервью изданию Axios.
Когда его спросили, не жалеет ли он о том, что послушал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и поддержал венесуэльскую оппозицию, Трамп ответил, что он «мог бы жить с этим или обойтись без этого», подчеркнув: «Но я был крайне против того, что происходило в Венесуэле».
«Гуайдо выбрали. Думаю, я не был особенно за, но говорил, что кому-то это понравится, кому-то – нет», - добавил он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вашингтонская администрация во главе с Трампом считает «временным президентом» Венесуэлы лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо и настаивает на отставке законноизбранного главы государства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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