Трамп заявил, что он не против личной встречи с Мадуро

22 Июнь 2020 2020-06-22T03:33:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп не исключает возможности своей личной встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, которого в Вашингтоне считают «нелегитимным».

«Я мог бы об этом подумать. Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не против встреч». – заявил глава Белого дома в интервью изданию Axios.

Когда его спросили, не жалеет ли он о том, что послушал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и поддержал венесуэльскую оппозицию, Трамп ответил, что он «мог бы жить с этим или обойтись без этого», подчеркнув: «Но я был крайне против того, что происходило в Венесуэле».

«Гуайдо выбрали. Думаю, я не был особенно за, но говорил, что кому-то это понравится, кому-то – нет», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вашингтонская администрация во главе с Трампом считает «временным президентом» Венесуэлы лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо и настаивает на отставке законноизбранного главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU