Болтон; У Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и Китаем

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:27:20+03:00

Экс-советник президента США по нацбезопасности раскритиковал также подход бывшего шефа к сдерживанию Ирана

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У главы Белого дома Дональда Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и Китаем. По крайней пере, так считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, о чем он и заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, обвинив своего бывшего шефа в некомпетентности.

В качестве примера Болтон привел обострение в отношениях между Северной и Южной Кореями, а также ликвидацию Пхеньяном межкорейского офиса связи в Кэсоне.

«Именно в таких вопросах более очевидным становится недостаток компетенции у Трампа», - подчеркнул экс-помощник президента.

Кроме того, Болтон раскритиковал и подход американского лидера к сдерживанию Ирана. В частности, он заявил, что ядерная сделка изначально была «бесперспективной», а уж после выхода США Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), по его словам, она «никогда не оживет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший советник Трампа написал книгу под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». После безуспешных попыток запретить ее издание вашингтонская администрация решила хотя бы помешать автору получить доход от продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU