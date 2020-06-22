2020-06-22T05:02:04+03:00
В мире

В Нью-Йорке решили снести памятник Теодору Рузвельту

Конная статуя стоит у входа в Американский музей естественной истории с 1940 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-ЙоркеКонный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-ЙоркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Нью-Йорке решили демонтировать 26-й конный памятник 26-му президенту США (с 1901 по 1909 год) Теодору Рузвельту, расположенный у входа в Американский музей естественной истории, сообщает газета New York Times со ссылкой на городские власти и руководство музея.

Подножие бронзовой статуи, где по одну руку от Рузвельта на коне стоит фигура индейца, с другой – африканца, залито красной краской. По мнению некоторых американцев, установленный в 1940 году монумент символизирует колониальную экспансию и расовую дискриминацию, борцы с расизмом давно требовали его убрать.

А на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда музей принял решение его демонтировать. Как пояснила изданию директор учреждения Эллен Фаттер, Соединенные Штаты и весь мир «все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма», поэтому пришло время его убрать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты и беспорядки в Штатах начались из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом при задержании белый полицейский. После протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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