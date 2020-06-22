Япония хочет отказаться от американских комплексов ПРО

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:21:05+03:00

Япония хочет отказаться от развертывания наземных американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на своей территории Фото: REUTERS

Окончательное решение по вопросу размещения Aegis Ashore будет принято на этой неделе

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Японские власти собираются аннулировать план развертывания наземных американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории страны, передает телеканал NHK со ссылкой на свои источники в правительстве.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании Совета национальной безопасности, совещание должно пройти на этой неделе.

Телеканал отмечает, что премьер Японии Синдзо Абэ и министры его кабинета «с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава японского Минобороны Таро Коно объявил, что ведомство собирается приостановить процесс размещения комплексов ПРО США. Он пояснил такие намерения несколькими причинами. В частности, дороговизной и сомнением в безопасности комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU