Япония хочет отказаться от американских комплексов ПРО
Японские власти собираются аннулировать план развертывания наземных американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории страны, передает телеканал NHK со ссылкой на свои источники в правительстве.
Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании Совета национальной безопасности, совещание должно пройти на этой неделе.
Телеканал отмечает, что премьер Японии Синдзо Абэ и министры его кабинета «с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава японского Минобороны Таро Коно объявил, что ведомство собирается приостановить процесс размещения комплексов ПРО США. Он пояснил такие намерения несколькими причинами. В частности, дороговизной и сомнением в безопасности комплексов.
ИСТОЧНИК KP.RU