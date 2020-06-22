22 Июнь 2020 2020-06-22T05:40:49+03:00

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В посольстве России в США зажгли «Свечи памяти» в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Свечи были зажжены ровно в 21:00 воскресенья по времени Вашингтона (04:00 22 июня мск). Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов вместе с сотрудниками посольства учениками школы при миссии почтили погибших в этой войне минутой молчания.

Потом посол выступил с речью. Он напомнил, что ровно 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на СССР, враг пришел убивать советский народ. Наша страна понесла огромные потери – «27 миллионов граждан погибли на фронтах и в тылу».

«Досадно, что есть страны, ставящие под сомнение тот факт, что СССР нанес сокрушительный удар фашистским полчищам и победа принадлежит Красной армии», - подчеркнул Антонов.

Российский дипломат призвал молодое поколение продолжать бороться за историческую правду, чтобы никто не мог ее исказить, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 22 июня в Москве прошла памятная патриотическая акция «Линия памяти». Крымскую набережную парка «Музеон» в городе до 23:59 по местному времени озаряли 1418 свечей, которые символизировали дни самой кровопролитной войны за всю историю человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU