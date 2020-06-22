В посольстве России в США зажгли «Свечи памяти»
В посольстве России в США зажгли «Свечи памяти» в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Свечи были зажжены ровно в 21:00 воскресенья по времени Вашингтона (04:00 22 июня мск). Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов вместе с сотрудниками посольства учениками школы при миссии почтили погибших в этой войне минутой молчания.
Потом посол выступил с речью. Он напомнил, что ровно 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на СССР, враг пришел убивать советский народ. Наша страна понесла огромные потери – «27 миллионов граждан погибли на фронтах и в тылу».
«Досадно, что есть страны, ставящие под сомнение тот факт, что СССР нанес сокрушительный удар фашистским полчищам и победа принадлежит Красной армии», - подчеркнул Антонов.
Российский дипломат призвал молодое поколение продолжать бороться за историческую правду, чтобы никто не мог ее исказить, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 22 июня в Москве прошла памятная патриотическая акция «Линия памяти». Крымскую набережную парка «Музеон» в городе до 23:59 по местному времени озаряли 1418 свечей, которые символизировали дни самой кровопролитной войны за всю историю человечества.
ИСТОЧНИК KP.RU