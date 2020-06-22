2020-06-22T06:03:12+03:00
Политика

США призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия

С таким заявлением выступил Совет национальной безопасности Белого дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Белый дом выступил с заявлением по ЛивииБелый дом выступил с заявлением по ЛивииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты призвали все стороны конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. С таким заявлением в ночь на понедельник, 22 июня, выступил Совет национальной безопасности Белого дома после того, как армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила город Сирт и его окрестности бесполетной зоной.

«США решительно выступают против военной эскалации в Ливии с каждой из (конфликтующих) сторон. Мы настоятельно призываем стороны взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговорный процесс», - говорится в заявлении Совета, опубликованном на его странице в Twitter.

Отмечается, что для преодоления ливийского кризиса стороны должны опираться на соглашения, достигнутые во время конференции в Берлине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Ливии сложилась ситуация двоевластия. Международное общество, включая США, признает Правительство национального согласия (ПНС), которое правит в столице страны Триполи и на западе. Восток же принимает другую власть - избранный народом парламент, который заручился поддержкой Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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