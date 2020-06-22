2020-06-22T06:26:24+03:00
Политика

Болтон заявил, что для Трампа главное – остаться в Белом доме на второй срок

По словам экс-советника президента США, его бывший шеф все остальные вопросы отодвинул на второй план
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого годаТрамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с очередной порцией критики в адрес своего бывшего шефа. По его словам, для Дональда Трампа главное – остаться в Белом доме на второй срок, все остальные, даже более важные вопросы он, по словам Болтона, отодвинул на второй план, и даже все решения принимает только с учетом того, как это отразится на шансах его переизбрания.

«Думаю, что он так сосредоточен на вопросе переизбрания, что все долгосрочные соображения отодвинуты на второй план», - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что по его мнению, главы других государств других понимают, «что они имеют дело с президентом, который просто несерьезно подходит к этим вопросам, в ущерб нашей стране», а вот Трамп путает личные отношения с межгосударственными.

«Складывается впечатление, что президент Трамп считает хорошие отношения с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном, иранскими аятоллами, президентом Турции Эрдоганом эквивалентом хороших отношений США со странами, которые они возглавляют», - сказал Болтон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он раскритиковал Трампа в интервью британской газете, обвинив его в некомпетентности и недальновидности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп отправил «ястреба» Болтона на покой

Почему президент меняет уже третьего советника по нацбезопасности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Японии разработали супербыстрый тест на коронавирус
Болтон заявил, что для Трампа главное – остаться в Белом доме на второй срок
США призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
В посольстве России в США зажгли «Свечи памяти»
Япония хочет отказаться от американских комплексов ПРО
В Нью-Йорке решили снести памятник Теодору Рузвельту
Болтон; У Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и Китаем
КНДР напечатала 12 миллионов листовок для Южной Кореи
Трамп заявил, что он не против личной встречи с Мадуро
Пушков отметил странности новой вспышки коронавируса на рынке в Пекине
Ученые: Тяжесть заболевания коронавирусом зависит от группы крови
Академик Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Сербии
Фермер рассказал, может ли хозяйство обойтись без гастарбайтеров
Директор НИЦ Гамалеи рассказал, на какой срок вакцина защитит от коронавируса
Политолог не увидел «происков» США или России в политических протестах в Белоруссии
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
Космонавт Иван Вагнер рассказал, как экипаж МКС спит в невесомости
Армия Хафтара объявила Сирт и его окрестности бесполетной зоной
В ходе протестов против карантина в Германии пострадали восемь полицейских
Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,7 миллиона человек
Работодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июля
Американский астронавт сфотографировал с МКС тень от кольцевого затмения