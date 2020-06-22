Болтон заявил, что для Трампа главное – остаться в Белом доме на второй срок

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:26:24+03:00

По словам экс-советника президента США, его бывший шеф все остальные вопросы отодвинул на второй план

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Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с очередной порцией критики в адрес своего бывшего шефа. По его словам, для Дональда Трампа главное – остаться в Белом доме на второй срок, все остальные, даже более важные вопросы он, по словам Болтона, отодвинул на второй план, и даже все решения принимает только с учетом того, как это отразится на шансах его переизбрания.

«Думаю, что он так сосредоточен на вопросе переизбрания, что все долгосрочные соображения отодвинуты на второй план», - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что по его мнению, главы других государств других понимают, «что они имеют дело с президентом, который просто несерьезно подходит к этим вопросам, в ущерб нашей стране», а вот Трамп путает личные отношения с межгосударственными.

«Складывается впечатление, что президент Трамп считает хорошие отношения с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном, иранскими аятоллами, президентом Турции Эрдоганом эквивалентом хороших отношений США со странами, которые они возглавляют», - сказал Болтон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он раскритиковал Трампа в интервью британской газете, обвинив его в некомпетентности и недальновидности.

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ИСТОЧНИК KP.RU