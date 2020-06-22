2020-06-22T08:26:09+03:00
Общество

Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя

Среда, 24 июня, будет выходным
Ася КУЗНЕЦОВА
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24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с указом президента24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с указом президента
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В России среда, 24 июня, станет нерабочим днём из-за проведения парада Победы.

В 2020 году провести парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая помешала пандемия коронавируса. Президент России Владимир Путин перенёс праздничный парад на 24 июня, а 9 мая в городах России прошли авиапарады и салюты.

- Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - объяснил президент.

Затем Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. В Роструде при этом отметили, что 23 июня не считается предпраздничным днём, поэтому рабочий день не будет сокращённым.

Сайт KP.ru сообщал о том, как будет проходить парад Победы в 2020 году, какая техника и войска будут в нём участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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