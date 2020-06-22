2020-06-22T07:39:05+03:00
Экономика

В изоляции россияне стали меньше следить за собой

Продажи средств для ухода и шампуней резко упали
Елена АКИМОВА
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В самоизоляции россияне стали меньше следить за собойВ самоизоляции россияне стали меньше следить за собойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В период самоизоляции россияне стали меньше следить за своим внешним видом. Продажи средств для ухода и шампуней резко сократились. Об свидетельствуют последние данные «Nielsen Россия».

По итогам апреля (в сравнении с тем же периодом годом ранее) продажи непродовольственной розницы сократились на 10%.

На какие товары рекордно упал спрос:

Средства для укладки волос – 43%,

Дезодоранты - 25%,

Средства для ухода за лицом — 22%,

Шампуни — 14%,

Зубные пасты – 14%,

Средства после бриться – 13%.

— Во многом отрицательная динамика связана с необходимостью самоизоляции. Потребность в некоторых товарах снизилась, люди закупались впрок еще в период ажиотажа в марте, — сказал «Известиям» директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.

Эксперты приводят еще одну причину: в домашних условиях люди меньше ухаживают за собой. Это еще одна причина, по которой спрос на данные товары просел.

— Переход на удаленный формат работы сократил потребность в ежедневных уходовых процедурах. Вместо трат на одежду, косметику и бытовую химию покупатели накупили продуктов с длительным сроком хранения. Их дефицита не случилось, но деньги уже были потрачены, - заключил главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин.

Если спрос на косметику и падает, то продажи бытовой химии стремительно растут. в домах у россиян явно стало чище.

Помимо уборки жители страны следят за положенными им льготами. Сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от трёх до 16 лет стал самым популярным среди россиян на портале госуслуг в мае и начале июня, сообщает Rt.

ИСТОЧНИК KP.RU

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