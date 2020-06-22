Вузы прогнозируют наплыв слабых студентов-первокурсников

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:02:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Приемная кампания в высшие учебные заведения в 2020-м году отличается от предыдущих: абитуриенты подают документы в режиме онлайн и до начала ЕГЭ.

Исследования показывают, что уровень подготовки поступающих окажется ниже, чем годом ранее. Совместный опрос образовательной компании Maximum Education и портала «Навигатор поступления» выявил, что на долю «слабых» абитуриентов придется 42%. Объясняется это дистанционным обучением, которое было введено с марта 2020 года.

- Примерно четверть школьников на дистанционке реально не занимались. Многие из них пойдут сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз и получить отсрочку от армии. В среднем показатель знаний в этом году будет ниже, - комментирует «Известиям» научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

Заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина соглашается, что удаленное обучение было для всех разным: из-за материального положения семей, квалификации учителей и стабильности интернета в регионе.

Несмотря на прогнозы экспертов, ректоры крупных российских вузов надеются на благоприятный исход.

— Дистанционная форма обучения не дает резкого снижения качества образования. Кроме того, хорошие абитуриенты готовятся к поступлению не за месяц-два, они начинают заниматься значительно раньше, — пояснил ректор РГГУ Александр Безбородов.

В РУДН и вовсе ждут наплыва победителей и призеров олимпиад.

А вот количество «платников» в этом году точно сократиться – так считают 75% опрошенных представителей вузов.

Ректор РГСУ Наталья Починок предполагает, в 2020 году их число упадет примерно на 30%.

- Это обусловлено снижением заработных плат и сложной экономической ситуацией, которая коснулась всех без исключения. Даже снижение платы за обучение не поможет, для многих семей это будет огромная сумма. Решать вопрос нужно аккуратно — учитывать материальное положение семьи, предоставлять рассрочки и отсрочки платеж, - заключила Наталья Починок.

Кстати, в этом году подать заявление в вуз можно через портал «Госуслуги». Для этого нужно посетить сервис «Поступление в вуз онлайн». Там достаточно написать заявление и оно автоматически попадет в приемную комиссию, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU