Страховки можно будет забирать в постаматах

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:35:07+03:00

Страховки можно будет забирать из постаматов Фото: Алексей БУЛАТОВ

А через несколько лет на долю электронных полисов придется 90%

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Страховщики допускают, что скоро начнут пользоваться новым способом доставки страховых полисов клиенту. Забирать документы можно будет из постаматов, причем произойдет это в ближайшее время.

Компания «АльфаСтрахование» уже внедряет сервис, а еще две крупные организации – рассматривают проект.

В страховых признаются, что работа с бумажными документами усложняет процесс, но пока полностью отказаться от них невозможно. Для некоторых видов страхования бумажный документ обязателен по закону. Хотя в ближайшие несколько лет доля электронных договоров может достигнуть достигнет 90%.

- Первыми в постаматы будут доставлять полиса международной автогражданки — «зеленой карты». Получить документ можно будет в универсамах «Пятерочка» и супермаркетах «Перекресток», - рассказала заместитель гендиректора компании Татьяна Пучкова.

Изначально услуга станет доступна только жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а после список регионов-участников программы расширят по зонам, граничащим с Евросоюзом.

- К 2023 году количество постаматов в России может достичь 24 тыс., Для сравнения у «Почты России» 42 тыс. отделений, - отметил в беседе с "Известиями" руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. – Пандемия дала толчок дистанционному обслуживанию и это будет популярно в будущем.

Ранее представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) поддержали предложение бля банков, самостоятельно страховать потребкредиты. Эта мера может снизить стоимость заемных средств и сделает более прозрачными условия кредита, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU